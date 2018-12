/ / Palmeiras avança para ter Ricardo Goulart na próxima temporada

O sonho do Palmeiras de ter Ricardo Goulart está próximo de se realizar. O clube, que pode perder Felipe Melo para o Flamengo, avançou nas conversas para contratar o meia-atacante do Guangzhou Evergrande-CHI, e a expectativa é de que ele seja confirmado como reforço para 2019.





Entre atleta e Verdão, as conversas estão muito bem adiantadas. Resta a definição com o clube chinês para que ele seja, enfim, liberado. Seu contrato é válido até o começo de 2020, e para jogar no Verdão deve renovar por pelo menos um ano com o Guangzhou antes de ser emprestado até dezembro de 2019. Uma fatia do seu salário ficará a cargo do Palmeiras, e outra parte seria assumida pela Crefisa - a patrocinadora ainda não assinou, mas tem conversa adiantada para renovar por três anos com o clube.





Goulart passou o último mês tratando na Academia de Futebol depois de uma cirurgia no joelho. O jogador, de 27 anos, recuperou-se bem, mas ainda levará algo em torno de três meses para ter condição de jogo.





Sua contratação é um desejo antigo no clube, especialmente porque o atleta foi peça importante na campanha do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, em 2013 e 2014, com Alexandre Mattos. O diretor de futebol do Verdão tem boa relação tanto com o atleta quanto com seu empresário, Paulo Pitombeira.





Ainda há, também, a vantagem de Ricardo Goulart ter feito uma parceria de sucesso com Luiz Felipe Scolari, seu técnico no Guangzhou Evergrande entre 2015 e 2017. Eles conquistaram três vezes o Campeonato Chinês, duas vezes a Supercopa da China, uma Copa da China, além da Liga dos Campeões da Ásia.





Felipão gosta muito do meia-atacante, mas não o vê como um possível substituto de Dudu, caso o camisa 7 seja negociado nesta janela — o clube ainda não recebeu proposta oficial. Para o treinador, Goulart pode ser tanto meia quanto ponta pela esquerda, com liberdade para entrar na área. Seu jogo não é de velocidade, como do atual ídolo da torcida.





Goulart não é o único reforço para o ataque próximo: Carlos Eduardo, do Pyramids FC-EGI, deve ser oficializado em breve, assim como o volante Matheus Fernandes, do Botafogo. O clube já anunciou o meia Zé Rafael e o centroavante Arthur Cabral.