/ / No grupo do São Paulo na Copa SP de Juniores, meia Claudinho é uma das esperanças para o sucesso da Ferroviária na competição

Em 2019 acontecerá a edição de número 50 da Copa São Paulo de Juniores. Um das forças da competição é o São Paulo Futebol Clube, que está no grupo 7, com sede em Araraquara, junto com Ferroviária, Serra (Espírito Santo) e Holanda (Amazonas). Os jogos da chave acontecem nos dias 03, 06 e 09 de janeiro.



Quem deseja complicar o favoritismo do São Paulo no grupo 7 é o meia da Ferroviária, Claudinho. Camisa 10 clássico, ele foi um dos principais destaques da Locomotiva na última edição do Paulistão Sub-20. Claudinho participou de 16 jogos da Ferroviária na competição estadual.



Considerado uma das grandes joias das categorias de base, Claudinho, que está com 18 anos, explica suas principais características. “Sou um meia que busca muito o toque de bola, tenho uma boa visão de jogo e explosão. Fiz um bom estadual, tendo, inclusive, oportunidade de marcar gol. Agora espero ir bem na Copinha, que é uma competição valorizada, ainda mais na sua edição 50”, relatou o jogador que nasceu na cidade de Garça, interior de São Paulo.



Para comprovar sua importância no time da Ferroviária, Claudinho brilhou no último final de semana, quando marcou dois gols do sucesso da Locomotiva por 3x0 diante do Velo Clube em amistoso preparatório para a Copinha. “Falta menos de um mês para nossa estreia. Agora temos que acelerar nossa preparação. O time tem feito bons treinos e esses amistosos são importantes para dar mais ritmo ao time. Fui abençoado com dois gols, que me dão ainda mais confiança para chegar em boas condições na Copinha” relatou ao meia.



Sobre o favoritismo do São Paulo no grupo 7, Claudinho acredita que a Ferroviária pode surpreender. “Enfrentamos eles no estadual e chegamos sim a dificultar o jogo. Lógico que á uma camisa pesada, mas estamos nos preparando muito bem e creio que poderemos ser a surpresa do grupo garantindo classificação na primeira posição”, finalizou.









Fotos: Divulgação/Ferroviária

Assessor de Imprensa