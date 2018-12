/ / Natal Permanente da LBV beneficia 1000 famílias carentes com cestas de alimentos em Mato Grosso

Entrega ocorreu no Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade

Na última quinta – feira (13/12) ás 9hs, a Legião da Boa Vontade (LBV) realizou a entrega de cestas de alimentos por meio da Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! para famílias em situação de vulnerabilidade social

na Capital, no interior do Estado de Mato Grosso também foram atendidas 320 famílias da Comunidade grande Conquista e Aldeia Tadarimana na Cidade de Rondonópolis no último dia 11/12.





Graças á ajuda do povo cerca de 680 famílias que moram em regiões periféricas da cidade e que são atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV no bairro Dom Aquino, receberam cestas de alimentos não perecíveis.

Famílias em baixa renda receberam as cestas contendo arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca, massa para bolo, gelatina, fubá, farinha de trigo, extrato de tomate e sal. As famílias também receberam Chester. Com esta ação a LBV garante um Natal mais digno e feliz para mais de 1000 famílias no Estado.





A entrega foi marcada por emoção e agradecimento das famílias beneficiadas. Estiveram presentes auxiliando em todo o trabalho, valorosos voluntários da LBV, parceiros como o Mesa Brasil, Energisa, Aprosoja, Comper, Assaí Atacadista, Extra Hiper, Tropical Supermercado, Big Master, Defesa Civil, Exército Brasileiro, CMDCA, CMDM, CMPIR, Associação dos Familiares Vítima de Violência, SME, Banco de Alimentos, Associação Centro América de Karatê Shotokan,União Cuiabana de Clubes de Mães, Capoeira Vip e participação especial da Cantora Renata Prado.





Toda a mobilização, que vem entregando em cestas mais de um milhão de quilos de alimentos em todo o Brasil, conta ainda com o apoio de dezenas de artistas que aderiram é campanha por meio das redes sociais e também com o apoio da mídia. A divulgação pode ser conferida na página da LBV no Facebook (LBVBrasil).





Para saber como está ocorrendo a entrega das doações, basta acessar as redes sociais Facebook (LBVBrasil), YouTube (LBVBrasil), Twitter (@LBVBrasil) e Instagram (@LBVBrasil).





Ainda dá tempo de ajudar! Quem quiser colaborar para a campanha pode fazê-lo entrando em contato pelo tel.: 0800 055 50 99 ou pelo site www.lbv.org.