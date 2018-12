/ / Menores são detidos após dois assaltos frustrados com arma de brinquedo no Centro de Guarantã do Norte

Segundo relatos das vítimas, por volta das 21 horas da última segunda-feira (10/12/18), as mesmas transitavam na Rua das Castanheiras, bairro Centro, em Guarantã do Norte/MT, quando foram abordadas por três indivíduos, os mesmos com uma arma aparentemente de fogo apontada para as vítimas, ordenaram que as mesmas entregassem seus pertences.

Neste momento as vítimas começaram a gritar por socorro e correr, frustrando o assalto dos indivíduos, as vítimas relataram ainda que todos aparentavam serem menores de idade. A polícia militar foi acionada, porém não conseguiram localizar os três suspeitos.

Por volta das 22h40min, outra tentativa de roubo, desta vez em frente ao supermercado Del Moro, onde indivíduos com as mesmas características, novamente apontaram uma arma de fogo em direção à vítima e a um veículo que passavam pelo local, porém novamente não obtiveram êxito no roubo e saíram correndo em duas bicicletas, tomando rumo ignorado.

A polícia militar novamente diligência conseguiu lograr êxito em localizar os indivíduos.

Ao fazer a abordagem, constataram que os suspeitos eram menores de idade, de 14, 15 e 16 anos de idade, foi encontrado na cintura de um dos menores, um simulacro de arma de fogo, (arma de brinquedo) tipo pistola.

Diante dos fatos a polícia militar fez a detenção dos menores e os mesmos foram encaminhados para delegacia de polícia Civil para as demais providências

Por O Território