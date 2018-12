/ / Membros do Abutre’s Moto Clube serão jurados em concurso de desenho sobre motocicletas

A escolha dos melhores desenhos será realizada durante o lançamento do Natal Iluminado de Feliz Natal e devem compor um e-book

Assessoria/ Dieny Vieira/Jornalista

Os membros do Abutre’s Moto Clube da Subsede de Sinop, serão jurados de um concurso de desenho sobre motocicletas. O concurso será realizado entre os alunos da Escola Estadual André Antônio Maggi, CRAS e ACOAF (Luz do Amanhã) do município de Feliz Natal. A escolha dos melhores desenhos será realizada por membros do Moto Clube durante a abertura do Natal Iluminado que está programada para o próximo sábado dia 08 de dezembro. O evento será realizado na Praça Central da cidade a partir das 19h30.

Os alunos que participarem do concurso e tiverem seus desenhos escolhidos receberam uma premiação e ainda terão seus desenhos publicados em um e-book. Com esta ação os membros do Abutre’s deixam sua contribuição social no município de Feliz Natal, apoiando os jovens artistas da cidade. Para o Subdiretor (Douglas Eugênio Miranda) Capim VII SS Sinop, como é chamado no Moto Clube, para os motociclistas é uma grande honra poder participar de um evento tradicional do município, apresentando o trabalho que desenvolvem para a comunidade e ainda poder incentivar os jovens talentos de Feliz Natal.

“Para nós este convite é uma grande honra. Poder levar o nosso trabalho a conhecimento da sociedade de Feliz Natal. E incentivar a cultura através destes jovens talentos é muito gratificante. Ver o quanto as crianças se empenharam e se dedicaram para fazer os desenhos para o concurso nos enche de orgulho. E ser recebido por eles em uma escola que foi toda decorada para nos recepcionar não tem preço. Só temos a agradecer as crianças e a toda organização do evento”, destacou Capim.

Segundo o responsável pelo social do Moto Clube (Daniel Henrique Quennehen), Darth SS Sinop, esta será a primeira de muitas ações dos motociclistas no município. “Recebemos o convite através do Alcemir para participar deste evento, levando as motos e os parceiros para prestigiá-lo e participar como jurados do concurso de desenho sobre motocicletas, que foi lançado entre os alunos, e nós vamos entregar a premiação para os três melhores desenhos. Quando recebemos o convite de imediato apoiamos o projeto, por que precisamos incentivar os jovens artistas do município. E futuramente queremos ter parceiros na cidade para levar nossas ações sociais, trabalhando em prol da comunidade carente, das crianças e dos idosos. Inclusive já temos um membro do clube em Feliz Natal. Durante o evento vamos apresentar o Moto Clube e o nosso trabalho para a sociedade. Dentro das limitações do clube não mediremos esforços para ajudar a quem precisa”, detalhou Daniel.

De acordo com Alcemir Fernandes Soares, que é o idealizador do concurso e fundador do FNCODECLUB, que tem como objetivo oferecer para cada criança, adolescente e educador do município de Feliz Natal a oportunidade de aprender gratuitamente sobre tecnologia da informação, inovação tecnológica, desenvolvimento de software, desenvolvimento de games, robótica educacional e educação empreendedora. A ideia do concurso foi selecionar alunos que tenham afinidade com desenhos para a partir de 2019 direcioná-los para área profissional nas áreas de ilustrações e design.

“Agradeço a parceria com os membros do Abutre's MC, nas ações sociais no município de Feliz Natal-MT, com certeza o concurso de desenhos será um grande incentivo aos alunos da Escola Estadual André Antônio Maggi, do CRAS e da ACOAF (Luz do Amanhã), precisamos valorizar os trabalhos artísticos das crianças e adolescentes, somente assim poderemos ter futuros artistas e designers de jogos, indo de encontro aos objetivos do FNCODECLUB que envolve a capacitação dos alunos no desenvolvimento de aplicativos, jogos e fomento ao empreendedorismo digital. Espero ter a oportunidade de realizar outras ações sociais em parceria com os Abutres em nossa região, juntos somos mais fortes”, concluiu Alcemir.

No dia 13 de outubro o Abutre’s Moto Clube inaugurou sua Subsede em Sinop onde mesmo antes de inauguração já vinham realizando diversas ações sociais em parceria com alguns projetos como é o caso da Madrinhas Por Amor de Sinop, que é formado por mulheres sem envolvimento político e que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O Abutre's Moto Clube é um grupo sem fins lucrativos, que reúne amantes do motociclismo com a finalidade de desfrutar do lazer, entretenimento e promover ações filantrópicas por meio de uma motocicleta e boa vontade. O grupo realiza ações beneficentes em prol da ACC (Ação de Combate ao Câncer) e da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Este é um dos mais notórios, moto clubes do país e do mundo. Ele é brasileiro, foi fundado em 1989 na cidade de São Paulo. E recebeu em 2012, o título de Honra ao Mérito de Responsabilidade Social, entregue pelo Presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz na Organização das Nações Unidas (ONU), Walter Mello de Vargas. Sendo o único moto clube a receber este reconhecimento.

Entre as ações sociais que o Moto Clube participa está a campanha do agasalho, realizada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, com intuito de arrecadar o maior número possível de roupas para o inverno. Atualmente o grupo conta com 178 subsedes, dividido em 27 estados e mais de 12 mil componentes, espalhados a nível mundial em 20 países.