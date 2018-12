/ / Funcionário da TV Arinos em Nova Mutum é preso por roubo em escola

Flávio Henrique da Costa Macedo, que trabalha na equipe técnica da TV Arinos, foi preso em flagrante com a um televisor furtado.

A Polícia Militar prendeu Flávio Henrique da Costa Macedo, 18 anos, e apreendeu o menor S.L.M.N, 17 anos, após a dupla furtar um televisor da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, localizada na região central de Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá), na tarde de terça-feira (11).





Conforme apurado pelo, além de roubar a escola em que estuda, Flávio ainda é filho de uma das servidoras da unidade. Atualmente, o rapaz faz parte da equipe técnica da TV Arinos, afiliada do SBT, na cidade. Esta é a primeira vez que ele foi preso.





O boletim de ocorrência narra que Flávio chegou no local em uma moto e disse que precisava usar o laboratório de informática. Após um período, ele foi visto no muro lateral da escola com o aparelho de televisão.





Em seguida, o acusado fugiu com a ajuda do menor de 17 anos, que o aguardava do lado de fora na mesma moto.





Após a identificação do aluno por meio das câmeras de segurança, a PM foi até o endereço prendeu Flávio em flagrante. A TV foi recuperada no local.

Flávio e o menor foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

Por RAUL BRADOCK

DA REDAÇÃO