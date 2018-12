/ / Filho tenta contra vida do pai com vários golpes de faca em Novo Mundo

O fato ocorreu por volta das 16h30min no município de Novo Mundo/MT (35 Km de Guarantã do Norte/MT), mais precisamente no bairro Setor II.

Segundo o que consta no boletim de ocorrência pela narrativa da vítima, um senhor de 52 anos, que é pai do agressor, um jovem de 25 anos, o mesmo relata que estava em sua residência juntamente com seu filho ingerindo bebidas alcoólicas, quando os mesmos começaram a discutir, a vítima relata que estava dando conselhos para o seu filho, pelo fato do mesmo não estar trabalhando e que o mesmo faz uso de entorpecentes, incomodando assim, a vizinhança do bairro.

Neste momento, o filho começou alterar a voz, pegou uma faca e começou a correr atrás de seu pai, a vítima tentou se defender e entrou em luta corporal com o filho, o pai, foi atingido por vários golpes de faca. Neste momento, o mesmo começou a gritar por socorro e com ajuda de vizinhos, conseguiram tomar a faca do agressor (filho).

O senhor de 52 anos foi encaminhado para o PSF do município de Novo Mundo para cuidados médicos, pois o mesmo sofreu vários cortes e perfurações pelo corpo. A vítima não corre risco de vida.

A polícia militar foi acionada e ao realizar rondas nas proximidades do bairro, os policiais obteve êxito na localização do suspeito, que já estava adentrando a um matagal. Diante dos fatos foi dada voz de prisão para o suspeito, onde o mesmo foi encaminhado para delegacia de polícia Civil de Guarantã do Norte.

Consta também que o suspeito possui várias passagens na justiça.





Por/ O Território