/ / Faculdade Unifama divulga publicação do curso em Diário Oficial da União: Agronomia Nota 5

O Ministério da Educação – MEC publicou nesta Quarta-Feira (26), através da Portaria n°903, de 24 de Dezembro de 2018, a autorização de funcionamento de novos cursos para a Faculdade Unifama de Guarantã do Norte: Agronomia, nota 5 nota Máxima, na avaliação de comissões do MEC, no estado de Mato Grosso.

O vestibular será realizado no dia 20 de Janeiro, às 14h, nas dependências da Faculdade.

A diretora Fabiana ressaltou a importância em ter o curso autorizado com a nota 5: “A portaria de autorização de um curso superior pelo MEC é a segurança para o acadêmico de que a instituição que o oferta foi avaliada, fiscalizada e é orientada dentro dos padrões de qualidade necessários à excelência do Ensino Superior e receber a nota máxima comprova a seriedade e compromisso da Faculdade Unifama com a qualidade de Ensino”.

As inscrições para o Vestibular são gratuitas e podem ser realizadas através do site da Instituição: www.faculdadeunifama.com.br ou pelo tel: (66) 3552 1965 e cel (66) 99635 61 31.

Faculdade Unifama: Tradição, seriedade e pioneirismo universitário! Venha fazer parte do time dos vencedores!