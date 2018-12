/ / Empresários e gestores discutem compras públicas em Guarantã do Norte

O Sebrae-MT, em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, realizou o último Fomenta MT deste ano, em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat) e a Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte (ACEG). O evento aconteceu no dia 13 de dezembro, no auditório da ACEG.





Com uma programação abrangente, o Fomenta MT reuniu empresários da região interessados em vender para a prefeitura de Guarantã do Norte e para demais órgãos públicos, em geral, como forma de aproximar as micros e pequenas empresas de órgãos governamentais e impulsionar o desenvolvimento local.





"Foi muito importante para esclarecer as informações técnicas e explicar aos empresários como vender seus produtos e ter oportunidades de negócios vendendo ao Poder Público. Quando o dinheiro fica no município temos uma cidade empreendedora. É fundamental trazer os empresários do município e região para discutir o assunto, para que possam crescer e fazer as suas vendas dentro do município", destacou o presidente da ACEG, Hermes Brandão.





O diretor da Facmat, Manuel Gomes, juntamente com Hermes Brandão e representantes do Sebrae-MT e da Prefeitura de Guarantã do Norte, participou do painel temático Compras Públicas, onde são mostradas as possibilidades e alcances para atender as demandas sobre o assunto, seja na parte documental ou forma de participação nas modalidades de aquisições, de acordo com a legislação.





"Buscamos aproximar os empresários da Prefeitura e do Sebrae-MT, por meio da Facmat e das das Associações Comerciais Estaduais, capacitando-os e dando o auxílio necessário para que consigam para atender as necessidades formais. Ser cidade empreendedora é fortalecer a integração entre gestão pública e pequenos negócios", ressaltou Gomes.





Programa Cidade Empreendedora





Desenvolvido pelo Sebrae em Mato Grosso, o programa é voltado às prefeituras municipais, disponibilizando soluções para uma efetiva gestão pública, o fomento ao empreendedorismo e ambientes de negócios. O modelo “Essencial” do programa oferece 17 soluções para a gestão municipal trabalhar temas como a desburocratização dos processos, agricultura familiar, compras públicas, educação empreendedora, ações de sustentabilidade e um plano anual de compras.





Redação:

Luciane Mildenberger

Assessora de Imprensa Facmat

Foto: Wesley Vicente