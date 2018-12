/ / Empresa matogrossense é premiada em Oscar das PPPs do Brasil

A empresa Globaltask, de Mato Grosso, ganhou reconhecimento na área de tecnologia e ficou em segundo lugar no prêmio PPP Awards & Conference Brazil 2018, que aconteceu na última terça-feira, 11, em São Paulo. Trata-se da mais importante premiação da área de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões do Brasil. A Globaltask foi vencedora com o projeto PPP Piauí Conectado, que já teve seu início, e aponta um investimento de R$ 214 milhões em internet mais rápida e segura.

“Foi uma grande surpresa o nosso primeiro projeto ser o segundo melhor do ano. Foram quatro anos de dedicação, a quatro mãos, junto com o Governo do Estado”, disse o presidente da Globaltask, Edson Ribeiro. Ela ainda explicou que é uma ação em que todos ganham, pois traz internet com mais eficiência, possibilitando atendimentos e soluções para serviços púbicos digitais, soma melhoria sócio- econômica e oferece também uma economia, pois a banda que se usa hoje tem custo alto e baixa qualidade.





Com o Piauí Conectado serão instalados 5 mil quilômetros de fibra óptica que possibilitará acesso mais rápido e barato para 80% da população piauiense, em 96 municípios. Com capacidade de 60 Gigabytes e 1.500 pontos de acesso, a PPP vai tirar o Piauí da penúltima colocação no ranking nacional da inclusão digital.





No dia a dia, essa velocidade de internet traz benefícios às diversas demandas do setor público, que vai desde maior qualidade do ensino, passando pelo maior monitoramento da segurança pública, a rapidez na emissão de notas fiscais e a melhoria dos exames de diagnósticos de imagem. Também traz ao usuário um acesso livre em vias públicas, viabilizando a quebra de fronteiras para uma parcela da população que tem dificuldades com os planos de internet ou com o afastamento dos grandes centros.





Com esse resultado, a empresa Globaltask se consagra como referência na implantação e gestão de tecnologia da informação e nos estudos e projetos de PPP, que são uma alternativa para a crise financeira, principalmente no setor público.





Segundo o diretor da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), Avelino Medeiros, a PPP do Projeto Piauí Conectado vai permitir que projetos de grande importância para o desenvolvimento do estado sejam implementados especialmente nas áreas da Educação, Saúde e Segurança Pública. “O projeto terá impacto positivo na economia e geração de renda, portanto é fundamental para ampliar o nosso IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) elevando o Piauí para a condição de estado desenvolvido”, afirmou.





Viviane Moura, superintendente de PPPs do Piauí destaca a conquista: "É extremamente gratificante e emocionante ser premiado no PPP Awards 2018 na categoria mais importante. Nós, do Estado do Piauí, ganhamos em primeiro e segundo lugar na categoria projeto do ano concorrendo com projetos de Estados que trabalham com PPP e Concessões amadurecidas e há muitos anos, mas nós estamos fazendo escola e mostrando pro mundo que somos capazes" .