/ / Empresa doa área e construirá Centro de Treinado do Sinop

O Galo do Norte vai ganhar um moderno Centro de Treinamentos para o time profissional e categorias de base.





O clube receberá a doação de uma área de quatro hectares da empresa Nova Sinop em forma de comodato. Além do terreno, o clube será contemplado com toda a terraplanagem e os quatro campos gramados, que que serão doados pela Mineração Aeroporto.





Faz parte também do projeto arquitetônicos do CT, junto aos campos de futebol, a construção de 24 apartamentos para alojamentos dos atletas, sala para fisioterapia, academia, refeitório e piscina. Um dos campos terá arquibancada e vestiários com dimensões para sediar jogos oficias da base.





Além do CT do Galo do Norte, o projeto desenvolvido pela Nova Sinop contará com outros empreendimentos relacionados às áreas de educação, esporte e saúde, abrigando dentre eles o Hospital de Amor, que será destinado ao diagnóstico do Câncer. Este projeto ambicioso trará um novo planejamento e conceito urbano e será implantado ao lado do aeroporto de Sinop, atraindo mais pessoas e investimentos para a cidade. Estimasse que cerca de 50 mil pessoas sejam recebidas nesta nova área.





O lançamento do empreendimento está previsto para o segundo semestre de 2019 e tão logo isso aconteça, já devem começar as obras do Centro de Treinamentos, com local ainda não definido como sede.





“Com a criação do CT, o Sinop finalmente se tornará um Clube formador. Infelizmente em todos estes anos, não conseguimos estruturar o Galo no sentido de infraestrutura, até uma área existente foi vendida para pagar dívidas. Estamos agora ganhando outra, e não será do Clube, estaremos fazendo uma parceria de comodato para segurança do clube, torcida e da empresa que está acreditando no Sinop”, disse o diretor Leonardo Perim.





Como retribuição pela “ajuda” dos empresários, o Sinop estará destinando um dos quatro campos, para que seja realizado um trabalho social com crianças carentes. A parceria deverá ser entre o clube, a empresa e possivelmente a prefeitura.