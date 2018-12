/ / Em carta, Pablo agradece o Athletico Paranaense e se despede após 12 anos de história no clube

Confirmado oficialmente nesta semana como novo jogador do São Paulo Futebol Clube, Pablo fez questão de se despedir do Athletico Paranaense com uma carta aberta para o clube e torcedores. Pelo Furacão, o jogador atuou durante 12 anos de sua vida e criou muita identificação com o time que o revelou para o futebol.





Confira na íntegra a carta de despedida do atacante:

Chegou ao fim um importante ciclo da minha vida. Pode até parecer clichê, mas é a mais pura verdade. O Athletico é a minha segunda casa, não tenho a menor dúvida. Dos 94 anos do clube, passei 12 defendendo essa camisa com muita dedicação e determinação.

Cheguei em 2006, com 14 anos de idade e, naquela época, era ainda um menino, com muitos planos e sonhos. Não tinha a menor ideia do que iria viver, mas sabia que tinha algo especial nessa relação com o clube. Passei por todas as categorias na base até chegar ao profissional. Foi a realização de um sonho. Não só o sonho de ser jogador de futebol, mas também de defender as cores do Athletico.





Com tanto tempo de casa, eu entendi o que é ser athleticano. É um sentimento único. Hoje, saio com o dever cumprido. Foram 171 jogos e 3 títulos. Me despeço com orgulho e honra de ter participado do primeiro título internacional da história do clube e de ser o maior artilheiro da nova Arena, com 24 gols.





Todas as palavras não serão suficientes para dizer o quão agradecido eu sou. Muito mais que um jogador de futebol, o Athletico me ajudou a crescer como pessoa.





Foi um verdadeiro aprendizado defender um clube como o Athletico por todos esses anos. Saio pela porta da frente, com a certeza de que dei tudo de mim. Muito obrigado a todos os torcedores, vocês fazem a diferença. Quero agradecer também a toda diretoria, meus companheiros, os funcionários e profissionais com quem trabalhei no Athletico. Saibam que cada um de vocês foi muito importante para mim. Um forte abraço.

Agradeço a Deus por tudo!

Muito obrigado nação rubro-negra.













Fotos anexadas: Miguel Locatelli/Athletico Paranaense

Assessor de Imprensa