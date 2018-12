Algumas pessoas tem grande sorte para achar objetos valiosos perdidos, mas oque você faria se encontrasse algo que para muitos é apenas uma lenda popular, algumas coisas causam tanto impacto nas pessoas deixando a grande maioria até mesmo sem reação alguma. Já algumas pessoas preferem acreditar que tudo não passa de uma grande ilusão ou brincadeira, isso tudo por que:

ELES NÃO ACREDITARAM NO QUE ACHARAM





MONSTRO DA ISLÂNDIA

Provavelmente você já ouviu histórias sobre o famoso e lendário monstro do lago Ness, e pelo que parece ele existe, mas na Islândia, e lá ele é conhecido como o monstro da Islândia ou verme do lago. Existem relatos desse verme gigante desde o ano de 1345 e muitos dos supostos avistamentos relatam que o verme tem aproximadamente 20 metros de comprimento. O mais intrigante que no ano de 2012 um cinegrafista amador estava próximo ao lago onde o suposto monstro vive e gravou imagens de algo que deixou muitas pessoas assustadas. A gravação mostra algo que parece ser uma grande serpente, mas essa hipótese foi anulada devido ao gelo que cobria o lago. No momento em que o vídeo se tornou viral na internet, muitas pessoas concordaram ser falso, dois anos mais tarde foram reunidos 13 peritos onde 7 votos afirmaram que o vídeo é verdadeiro mas que ninguém ainda sabe o que realmente estava embaixo d’água naquele dia, será que realmente se trata de um monstro marinho? Deixa o seu comentário aqui embaixo.





MONSTRO DO VIETNÃ

No ano de 2013 foi publicado na internet um vídeo que mostrava uma criatura misteriosa que media mais de 10 metros de comprimento, em volta dessa suposta criatura misteriosa estava vários vietnamitas, além de o vídeo mostrar centenas de espectadores perplexos ele gerou uma grande polemica, pois varias pessoas acreditavam ser uma baleia, mas os relatos que tiveram sobre a aparição desta criatura foi de que ela havia sido encontrada na Costa do Vietnã e o que deixou os curiosos com a pulga atrás da orelha foi que algumas pessoas comentaram que a criatura estava em baixo da terra, particularmente nós aqui do canal acreditamos mais na primeira hipótese, mas se compararmos com uma foto do filme vermes malditos do ano de 1990 podemos ver certa semelhança entre ambas às imagens, e você, o que acha que pode ser? Uma baleia ou um verme gigante?





IMAGEM MISTERIOSA

Deixamos o Vietnã e vamos direto para a Bulgária, conhecida oficialmente por Republica da Bulgária é um país do sudeste da Europa cheio de construções históricas, belezas naturais e cultura rica, a Bulgária serviu de palco para acontecimentos e batalhas históricas por muito tempo, e atualmente ela voltou a ser noticia, isso porque uma foto que foi capturada em uma mata acabou se tornando viral na internet. Esta simples foto mostra um grupo de jovens caminhando em uma floresta que faz parte de uma das tantas montanhas que existem por lá. Repare que aparentemente nem mesmo o fotografo havia notado algo estranho, enquanto o grupo subia a trilha o rapaz tirou a foto e só mais tarde conseguiu perceber que tinha algo na imagem de não deveria estar ali. Repare novamente, podemos notar algo que se parece com uma pessoa com longas pernas e grandes olhos. Muitas pessoas concordaram que a imagem era falsa, já outras pessoas preferem concordar que a imagem é real e que aquilo pode ser um alienígena. Alguns ufólogos analisaram a imagem e constataram ser verdadeira a imagem. Deixando para nós a duvida, e a seguinte pergunta: seria outra pessoa ou um alienígena?





ESFERA DE PEDRA DA BÓSNIA

Semir é um arqueólogo bósnio e ficou popularmente conhecido como “Indiana Jones Bósnio” isso porque no ano de 2005 ele virou destaque na imprensa internacional ao alegar que um conjunto de colinas no Vale Visoko era na verdade pirâmides antigas interligadas por tuneis subterrâneos e mesmo recebendo duras criticas de outros amigos de profissão anos mais tarde o arqueólogo fez uma descoberta que deixou muitas pessoas intrigadas. Isso porque ele descobriu uma esfera de pedra no meio de uma floresta da Bósnia, a bola de pedra mede entre 1,20 a 1,50 metros e em sua composição tem uma quantidade extremamente alta de ferro. Essa esfera possivelmente pode datar da idade do Bronze ou Romana, se tornando assim um achado incrível para o, “Indiana Jones Bósnio”.

Iae curiosos, gostaram do vídeo? E você já teve a sorte de encontrar algo? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal se for novo por aqui, clique no gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos.

Mais Curiosidades Fonte: