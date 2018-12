/ / Elenco do Palmeiras posa para foto após último treinamento da temporada

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o duelo contra o Vitória, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade se baseou em trabalhos físicos na academia e um descontraído rachão disputado entre o elenco.

Logo após a atividade, que foi a última do ano, todos os atletas do plantel alviverde e a comissão técnica do clube posaram para uma foto, que foi publicada pelas redes sociais do Verdão. A única ausência no registro e também no duelo deste domingo será o atacante Willian, que lesionou o joelho.

Com o título confirmado desde o último final de semana, o Palmeiras poderá levantar a taça logo após o embate contra o rival baiano. Apesar do pouco valor para a tabela de classificação, o confronto ainda possui algumas coisas em jogo para o Alviverde.

Uma das metas buscadas pelo clube é o seu gol de número 2000 na história do Brasileirão. Atualmente, o clube conta com 1999 bolas na rede válidas pela competição. Além disso, o Alviverde permaneceu 23 partidas sem ser derrotado pelo Brasileirão em 1993/1994. Com 22 jogos sem perder na campanha atual, o clube precisa vencer ou empatar com o Vitória neste domingo (02) para igualar a marca.

A temporada alviverde será encerrada nesta domingo, quando a equipe comandada por Felipão encara o Vitória no estádio Allianz Parque neste domingo. O duelo acontece às 17h (de Brasília), neste domingo.

Por Gazeta Esportiva