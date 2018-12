/ / Elenco do Galo do Norte fardou para inicio da pré-temporada

Parte do grupo que vai integrar o time profissional do Galo do Norte já está em Sinop para inicio da pré-temporada. Os jogadores se apresentaram neste sábado (08), no estádio Gigante do Norte. A diretoria fez uma rápida reunião no vestiário, de boas vindas e os atletas se fardaram para fazer exames médicos.





O ortopedista Fernando José de Souza, acompanhado do fisioterapeuta do clube, Marcos Soares, avaliaram os atletas. Depois, eles andaram pelo gramado do estádio, já se familiarizando com a nova casa.





A maioria atuava em várias clubes de outras regiões do país e agora se encontram para formar o time do Sinop para as disputas do Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D.





“Nenhum deles jogaram juntos, mas já foram adversários, inclusive em finais de campeonatos. O grupo começa a se formar e são jogadores que chegam comprometidos ao que a diretoria quer, ao que o torcedor almeja que é buscar o título”, disse o gerente de futebol, Márcio Cabral.





Não teve treino, como eles chegaram de viagem ontem à noite, o domingo será de descanso, e na segunda-feira começam as atividades físicas em dois períodos.





O treinador Giani Freitas, e atletas contratados que estão no Dom Bosco, disputando a final da Copa FMF chegam quinta-feira à Sinop, após o jogo decisivo contra o Mixto. O grupo de 22 jogadores será completado com os garotos da base, que vão disputar a Copa SP.

A estreia do Sinop será dia 20 de janeiro no Mato-grossense, enfrentando o Juara que subiu da segunda, para a primeira divisão este ano.





Por Julio Tabile/Assessoria