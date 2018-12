/ / Diretoria do Galo apresenta comissão técnica e libera treinador

O Sinop FC apresentou os profissionais que estarão à frente do clube, na temporada 2019 e já começam os trabalhos de preparação, neste mês.

O treinador Giani Freitas, o preparador físico Jackson Lourenço, de goleiros Nelson de Souza e o gerente de futebol Márcio Cabral, foram anunciados oficialmente pelo diretor Leonardo Perim à imprensa, empresários, patrocinadores e torcedores, neste sábado (01), na churrascaria Sinop.

A comissão técnica está confiante num ano especial do Galo, onde serão desafios importantes como a busca do Tetra Estadual, a quarta participação consecutiva na Série D e a terceira na Copa do Brasil, além do Sub 20, que vai à São Paulo em janeiro disputar a Copinha.

“Escolhemos estes profissionais que tem rodagem no futebol. São pessoas com caráter, responsabilidade e querem, assim como a torcida do Sinop, conquistar títulos”, disse Perim.

A apresentação dos jogadores acontece dia 8 de dezembro, quando já inicia a pré-temporada. A estreia no Estadual será dia 20 de janeiro em casa, contra o Juara. Os adversários na Copa do Brasil e na Série D ainda não foram definidos pela CBF.

“A indicação dos jogadores contratados foi minha, conversei também com o Márcio Cabral (gerente) e estão vindo atletas comprometidos, com conhecimento do futebol Mato-Grossense, com garra e vontade de vencer”, salientou Giani.

A diretoria também comunicou que liberou o treinador para comandar o Dom Bosco, na semifinal da Copa FMF, e se for a final, também.

“Em respeito ao Dom Bosco e ao profissional Giani, entramos em acordo. A Copa FMF tinha prazo para terminar antes, mas devido à paralização, tudo mudou e nós entendemos a situação, por isso vamos libertar o Giani e também o meia Fernando Kaian que está emprestado ao Dom Bosco”, explicou Perim.

Por Julio Tabile/Assessoria