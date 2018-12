/ / Detento é assassinado com pedaço de ferro no tórax em presídio

Pablo Henrique Seibert Klesklailo, 29, foi assassinado no fim da tarde desta segunda-feira (17) no presídio Osvaldo Florentino Leite, o Ferrugem, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá).





De acordo com informações do boletim de ocorrência, Pablo cumpria pena na unidade desde o dia 13 deste mês, após ser acusado de um assalto em uma propriedade rural registrado no dia 11 de dezembro, em Nova Ubiratã (502 km ao norte da Capital).



O caso foi registrado por volta das 18h30 quando os agentes prisionais realizavam o procedimento de tranca dos presos e encontraram o corpo do detento ensanguentado, com várias perfurações, caído na cela 3, raio Laranja. Uma arma artesanal feita de ferro foi apreendida.





Corpo foi liberado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia.





Motivação do crime é desconhecida.

Por Rayane Alves