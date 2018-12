/ / Depois de 1 mês internado, piloto recebe alta hospitalar e comemora com cerveja

O piloto Maicon Semencio Esteves, 27, que ficou perdido 4 dias na mata após a queda do avião que ele pilotava na região de Peixoto de Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá), recebeu alta do hospital nesta quarta-feira (12). Ele ficou pouco mais de 1 mês internado.





Em um vídeo que circula pelas redes sociais, ele aparece em um bar com familiares e amigos e comemora sua saída tomando cerveja. No vídeo é possível ver que o braço do piloto segue enfaixado, devido às queimaduras causadas pelo acidente.









"Para quem caiu de avião, no meio da mata, 4 dias sem comer nada, bebendo água de rio, 16 dias na UTI, 18 dias na enfermaria, o primeiro que nós vai tomar, ó. ô, Senhor, obrigada", disse brincando.





Maicon pilotava uma aeronave no dia 4 de novembro quando sofreu o acidente. O avião ficou completamente destruído pelas chamas. De acordo com os bombeiros, o piloto andou em círculos para achar resgate após a queda de avião.





Quatro dias depois da queda, ele foi encontrado à beira de um rio com queimaduras no rosto e braços. Ele teve dificuldades em ouvir os chamados de buscas pois continuou com seu capacete de voo para se proteger de espinhos. Durante os dias desaparecido ele comeu algumas bolachas que levava consigo.

Por Ana Flávia Corrêa