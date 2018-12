/ / De mãos dadas para fazer uma criança feliz: Faculdade Unifama e Secretaria de Assistência Social realizam entrega de brinquedos às crianças

A Faculdade Unifama e Secretaria de Assistência Social realizaram, neste sábado (15), no pavilhão da Igreja Matriz, a entrega dos brinquedos arrecadados, através da Campanha “De mãos dadas para fazer uma criança feliz”.

Acadêmicos, coordenadores da Faculdade Unifama e equipe da Secretaria de Assistência Social participaram da cerimônia de entrega, que contou com Papai Noel, para animar as crianças e apresentações culturais.

A Campanha contemplou cerca de 3.500 crianças, entre 0 a 12 anos, da zona Urbana, Rural e Indígena, do município de Guarantã do Norte.

Para a acadêmica Ana Carla Moreira, do curso de Psicologia, o Projeto foi de extrema importância, pois todas as crianças e as famílias que compareceram foram atendidas: "O projeto veio sendo realizado pelos acadêmicos juntamente com Ação Social, onde juntos unimos forças para que o mesmo acontecesse. Eu, particularmente, fico muito feliz e muito gratificada em poder fazer parte de ações como essa, visando sempre o nosso próximo e poder levar a eles muito além de um presente, mas amor e esperança de dias melhores. Aproveito a oportunidade para agradecer todos que direta ou indiretamente nos apoiaram, mas deixo um sentimento de gratidão aos meus colegas acadêmicos que não mediram esforços, provamos mais uma vez do que somos capazes de fazer, obrigada a todos!".

Segundo a coordenadora Ana Celia de Julio, do curso de Direito, todos abraçaram a Campanha “De mãos dadas para fazer uma criança feliz”: “Todos os acadêmicos e funcionários participaram dessa campanha bonita de Natal solidário. A Unifama entende que as Universidades e faculdades devem retribuir à população com as campanhas sociais. A participação dos alunos foi muito significativa, todos engajados na Campanha! Agradecemos o convite para a participação nesse importante evento. Parabéns ao município de Guarantã do Norte!”.

Ascom/Unifama