/ / Corinthians enfrenta argentinos e Santos encara uruguaios na Copa Sul-Americana

O sorteio da Copa Sul-Americana de 2019 reservou uma pedreira logo de cara para o Corinthians, um dos brasileiros classificados para a competição. Diante de um pote que reservou nomes como River Plate-URU para o Santos e Antofagasta-CHI para o Fluminense, o Alvinegro vai encarar o Racing, da Argentina, reeditando o confronto que o eliminou do torneio em 2017. O primeiro jogo será na Arena Corinthians, ainda sem data definida.

O confronto foi um dos últimos a ser sorteado na noite de gala da Conmebol, que define as chaves iniciais tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores do próximo ano. O embate entre o Timão e o clube de Avellaneda é o único que reúne dois campeões da Libertadores entre os 22 confrontos definidos nesta segunda. Enquanto o Timão venceu o principal torneio em 2012, o Racing triunfou em 1967.

Além da tradição, o Racing é o atual líder do Campeonato Argentino e foi, ao lado do Internacional, o único time a eliminar o Corinthians em um mata-mata sob o comando de Fábio Carille. Nas oitavas de final da edição de 2017, os argentinos empataram por 1 a 1 em Itaquera e, depois de uma igualdade sem gols na Argentina, passaram de fase por causa dos tentos marcados fora de casa.

Outro campeão continental, o Santos encara o River Plate-URU, definindo o classificado dentro da sua casa. Os outros campeões de Libertadores presentes no torneio são o Independiente-ARG, que encara o Deportivo Binacional-PER, o Colo-Colo, que terá pela frente a Universidad Catolica, do Equador, e o Once Caldas, rival do Santaní-PAR. Vencedora da Sul-Americana em 2016, a Chapecoense enfrenta o Unión La Calera.

Ainda não há definição de dias dos jogos, mas as primeira fase tem datas reservadas de 5 de fevereiro a 2 de maio. Os 22 classificados nessa fase vão se juntar ás dez equipes vindas da Libertadores, dentre eliminados na Pré e terceiros colocados no grupos, quando haverá um outro sorteio para nova definição de confrontos. Depois disso, com 16 remanescentes, será feito um último sorteio, definindo o chaveamento final.

Veja todos os confrontos da primeira fase (os times à esquerda definem em casa):

Defensa y Justicia-ARG x Botafogo

Independiente del Valle-EQU x Unión de Santa Fé-ARG

Antofagasta-CHI x Fluminense

La Equidad-EQU x Independiente-PAR

Racing-ARG x Corinthians

Zulia-VEN x Bolívia 3

Guaraní-PAR x Deportivo Cali-COL

Chapecoense x Unión La Calera-CHI

Sol de América-PAR x Mineros-VEN

Monagas-COL x Bolívia 1

Guabira-BOL x Macará-VEN

Santos x River-URU

Colo-Colo x Universidad Catoliac-EQU

Once Caldas-COL x Santaní-PAR

Cerro-URU x UTC-PER

Mushuc Runa-EQU x Unión Española-CHI

Colón-ARG x Deportivo Municipal

Estudiantes de Mérida-VEN x Argentinos Juniors-ARG

Binacional-PER x Independiente-ARG

Bahia x Liverpool-URU

Sport Huancayo-PER x Montevideo Wanderers-URU