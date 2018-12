/ / Convênio com Prefeituras garante transporte gratuito aos acadêmicos da Faculdade Unifama

Com o intuito de promover o acesso de todos à Educação, a Faculdade Unifama beneficia os acadêmicos das cidades de Peixoto de Azevedo, Matupá, Terra Nova do Norte e Novo Mundo com transporte gratuito.

Benefício que é possível graças ao convênio firmado com as prefeituras destes municípios. Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte disponibilizam o combustível e Matupá e Novo Mundo, os ônibus.

Os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge agradecem aos prefeitos Maurício Ferreira de Souza, de Peixoto de Azevedo, Valter Miotto Ferreira, de Matupá , Valter Kuhn, de Terra Nova do Norte e Antonio Mafini, de Novo Mundo por investirem no Ensino Superior de qualidade, possibilitando aos acadêmicos de seus municípios transformarem suas vidas através da educação, buscando a formação profissional de excelência e contribuindo, desta forma, com o desenvolvimento e progresso da região norte de MT.