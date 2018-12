/ / Começam inscrições em seletivo com mais de 30 vagas em Terra Nova do Norte

As inscrições no seletivo com 31 vagas imediatas e 8 para formação de cadastro reserva disponibilizado pela prefeitura de Terra Nova do Norte (166 quilômetros de Sinop) começaram nesta segunda-feira e terminam no dia 6 do próximo mês.

As taxas de inscrições são de R$ 50 (nível superior), R$ 40 (médio e técnico) e R$ 30 (fundamental). Podem participar profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior. Os aprovados vão receber salário de até R$ 1,4 mil.

As vagas são para zeladora, merendeira, vigia, motorista, assistente administrativo, monitor de creche, professores de artes, ciências agrárias, ciências humanas, ciências da natureza, educação física, letras, inglês, matemática e pedagogo.

A prova objetiva será aplicada no dia 27 de janeiro. O local ainda será definido pela organização do certame. A lista dos aprovados está prevista para ser divulgada no dia 28 do mesmo mês.