/ / Começa em ritmo lento colheita da soja no Nortão

Parte dos produtores da região Norte iniciou, há poucos dias, a colheita de soja. Ainda em ritmo lento, devido as chuvas em vários municípios, as atividades devem ser intensificadas na segunda quinzena de janeiro, quando sojicultores do Sudeste, Centro-Oeste e parte do Sul do Estado também começam a colher as lavouras prontas.

Diante disso, agricultores estão atentos ao clima, tendo em vista que os níveis pluviométricos têm sido distintos em uma mesma região. As negociações no spot, por sua vez, seguiram em ritmo lento. De um lado, compradores consultados pelo Cepea se mostram abastecidos e fora de mercado para novas aquisições, uma vez que esperam preços menores com a intensificação da colheita da safra recorde no próximo mês. De outro, vendedores não demonstram interesse em novas vendas e seguem apenas cumprindo contratos. As efetivações aconteceram com mais intensidade para entrega em fevereiro de 2019.

A informação é do Cepea.

Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)