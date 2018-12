/ / Cirurgia inédita em Guarantã do Norte é realizado no Hospital Jardim Vitória

O Hospital Jardim Vitória realizou na manhã deste sábado (01), a primeira cirurgia no município de implante de marcapasso. O procedimento foi bicameral, onde foi colocado um eletrodo no ventríloquo e outro átrio, depois foi posto o marcapasso definitivo.

A cirurgia foi necessária, pois o paciente um homem de 50 anos sofria de uma doença grave que poderia leva-lo a uma morte súbita.

Segundo o cirurgião que esteve à frente dr. Raphael Arikawa, o procedimento foi um sucesso com duração de uma hora e meia. Inclusive o paciente saiu de dentro da sala andando e falando, já com previsão de alta dentro de 24hs.

Arikawa destaca que o marcapasso implantado foi um Biotronik. “É o que há de mais moderno no mercado. Esse contém um circuito eletrônico miniaturizado e uma bateria. Ele entra em ação sempre que o paciente apresentar um distúrbio do ritmo cardíaco. Inclusive o modelo é wireless, podendo ser programado a distância”, explica.

A direção do Hospital Jardim Vitória comemora o fato de ser os primeiros a realizar a cirurgia na região extremo norte do estado. Segundo informações o município mais próximo que realiza esse procedimento é Sinop distante a 230 Km de Guarantã do Norte.

Por Anderson Paulo