/ / Cerca de metade dos homens a partir dos 50 anos sofrem com a dificuldade de urinar devido ao aumento da próstata

Na Escola de Medicina da Universidade Emory ( https://bit.ly/2NMpP3s ) , em Atlanta, foi realizada uma pesquisa, na qual foram analisados dados de 7343 participantes, em sua maioria brancos (entre 50 e 75 anos), no estudo REDUCE ( Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events ). Homens que relataram 3 ou mais vezes por noite tiveram um risco 72% maior de mortalidade por todas as causas. Os pesquisadores ajustaram modelos para dados demográficos, tabagismo , álcool e morbidades (por exemplo, doença arterial coronariana, diabetes, hipertensão e doença vascular periférica). Eles também consideraram o tratamento com dutasteride e diuréticos, bem como o volume da próstata.

A Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP) é um problema que consiste no aumento prostático decorrente, dentre outros fatores, da ação hormonal e fluxo de sangue no órgão. Para tratar dessa anomalia, o procedimento da embolização das artérias prostáticas é mais uma ótima alternativa de tratamento. O método funciona com um cateter que deposita microesferas de resina e impedem a chegada de sangue aos nódulos de hiperplasia. Desse modo, ocorre uma necrose coagulativa, uma espécie de infarto benigno na próstata e, em decorrência disso, a próstata torna-se mais macia e diminui de tamanho em torno de 30% a 40%.

Os resultados são muito satisfatórios. Segundo Dr. Francisco Cesar Carnevale, médico especialista em Radiologia Intervencionista do CRIEP (Carnevale Radiologia Intervencionista Ensino e Pesquisa), em mais de 300 pacientes tratados, a taxa de sucesso ficou entre 90 a 95%. Nos casos mais graves, em pacientes que estavam com sonda vesical, a taxa de sucesso foi de 90% na retirada da sonda.

Prof. Dr. Francisco Cesar Carnevale - médico do CRIEP - Carnevale Radiologia Intervencionista Ensino e Pesquisa – autoridade médica referência nacional e internacional em Radiologia Intervencionista, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular. Sua principal linha de pesquisa está focada no tratamento de pacientes com sintomas do trato urinário inferior associados ao crescimento da próstata pela Hiperplasia Prostática Benigna (HPB). Pioneiro a publicar na literatura científica mundial, a técnica de Embolização das Artérias da Próstata (EAP) dentro do Hospital das Clínicas da FMUSP, sob a supervisão dos professores Miguel Srougi e Giovanni Guido Cerri.

