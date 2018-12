/ / Blairo se despede de vida pública e diz ter sido honra servir ao Brasil e à agricultura

O ministro Blairo Maggi se despediu da vida pública em uma postagem em sua página em uma rede social. Após 2 anos e sete meses à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), agradeceu aos mato-grossenses pela oportunidade de ter sido governador por dois mandatos e ao presidente Michel Temer, por colocá-lo à frente da pasta.

“Hoje é dia de agradecimento, ao Presidente Michel Temer, aos servidores do Ministério da Agricultura Pecuaria e Abastecimento, aos Secretários e Staff do Gabinete, as centenas de entidades que se relacionaram com o Mapa nestes 2,7 anos em que fui Ministro. Também aos meus correspondentes mundo a fora pelo carinho e respeito nas visitas que fiz a seus Países”, escreveu Blairo.

“Para mim foi uma honra servir ao meu país e à agricultura brasileira. Ao encerrar minha passagem pela vida pública quero agradecer também os mato-grossenses pela oportunidade que tive em ser eleito duas vezes governador do Estado é uma vez Senador. Exerci os mandatos sempre pautado nos princípios que me levaram à vida pública, transparência, eficiência e honestidade. Sou eternamente grato a cada um que me escolheu com seu voto”, continuou o ministro.

Blairo afirmou ainda que sairá da política, mas que não deixará de ajudar Mato Grosso e o Brasil. Considerado um dos maiores produtores rurais e exportadores de soja do país, o ministro já havia anunciado no começo deste ano que não pretendia mais permanecer na política, e que parte do que o estimulou a sair da política, foi entre outras coisas, o desgaste que enfrentou com a delação do ex-governador Silval Barbosa (sem partido), que o imputou de participação em esquema de corrupção no Estado, à época em que o “rei da soja” era governador.

