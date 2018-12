/ / Astróloga vê ano de desapego, mudança de padrões e decisões no amor

Este foi um ano intenso, com vários marcos políticos, reviravoltas na economia, nas relações e muita energia pairou no ar. Para 2019, as expectativas são muitas e - como em toda virada de ano - já tem muita gente se programando para dar um ponta pé inicial em novos projetos. A astróloga Ana Ghandra, 37 anos, que estuda os astros, vê muitas probabilidades pela frente. Confira!

Há 15 anos se dedicando a fazer mapa astral natal, mapa de revolução, mapa de crianças, mapa de sinastria, composto para relacionamentos e outros, ela defende que, pelo motivo da lua ser um satélite, a cada dois dias muda de signo e, em 28 dias, passa por todos os pontos de um mapa astral. ”O mapa astral de toda pessoa é uma identidade astrológica”, resume.

Com a média de 70 mapas por ano, algumas interpretações de Ana revelam fortes transformações. “Para realizar o mapa astral, é possível utilizar duas datas, uma é o ano novo gregoriano e a outra é o ano novo astrológico. A primeira conta no dia primeiro de janeiro e a segunda, para os astrólogos, que é quando o ano novo entra em áries”, explica. A astrologia não é tão simples de entender e a reportagem buscou resumir as previsões.

Pedidos e desapegos

No ano novo gregoriano, que começa em janeiro, a lua vai estar minguante e no signo de escorpião, que é um signo muito profundo e trabalha mais tabus dentro de nós mesmos e as sombras, por isso tudo estará mais propicio de ser no preto e no branco - ou oito ou 80, como diz o ditado.

Para a astróloga, será uma virada muito boa para as pessoas trabalharem o que não querem mais nas suas vidas, desapegos e pedidos em relação à libertação de padrões. “Então a dica é a seguinte: se a questão é financeira, o pedido para o ano novo deve ser para não desperdiçar dinheiro com coisas fúteis, ou seja, pedidos sempre se referindo à renúncia”, orienta.

Ela também ressalta que a lua minguante é uma fase retrospectiva.

Saúde

O ano de 2019 será um ano para se ter atenção com a saúde e tomar cuidado com todos os tipos de exagero. O mapa astrológico mostra a importância de mudar hábitos alimentícios, cortar exageros com álcool, sexuais ou compulsividades em compras. “A lua vai estar em virgem e essa é uma posição mais debilitada, porque vai estar na casa 12. É importante cuidar da rotina, pois é um ano que vai cobrar aspectos negativos em relação a maus hábitos”, alerta Ana.

Amor

No amor, logo na virada, o planeta vênus vai estar em escorpião e por isso a estudiosa acredita que este seja um momento bastante profundo. “As pessoas vão jogar a toalha ou vão jogar o buquê. É uma energia muito forte para casais, que vão ou firmar compromisso ou se separar, sem meio termo”, descreve.

Para ela, essa época do ano vai ser interessante para se realizar pedidos do que se quer e também se livrar de padrões de relacionamento.

Já no ano astrológico, amor e relacionamentos serão regidos também por um grande trigono da terra e isso significa que o amor vai estar mesclado entre o lado mais inovador e o que quer firmar relações. “As pessoas irão se conhecer ainda mais e se conectar as outras em viagens, aplicativos, redes sociais. O amor deve acontecer em lugares bem inesperados e ao mesmo tempo movido pela energia de querer segurança e um vislumbre de continuidade”, diz.

Família

Na família, este ano vai ser muito forte para trabalhar padrões e ela alerta que pessoas que tiveram um relacionamento e chegaram a se casar ou construir uma família terão que entrar em acordos com histórias mal resolvidas, o que não significa reatar, mas terminar assuntos inacabados.

Educação

Na educação as chances de prosperidade parecem apadrinhadas pelos astros. Isso porque ocorrerá uma energia forte para Júpiter que estará no signo de sagitário. “Este signo rege universidades e ele é conectado à transmissão de conhecimento em todos os níveis. Sejam em livros, sala de aula, palestras, culturas diferentes ou nas línguas”, comenta.

Finanças

Em relação às finanças, haverá dois pólos no mesmo ano, o de que se deseja inovação, mas ao mesmo tempo almeje segurança.

“Nesse polo de inovação, urano está no signo de touro, que é um signo mais teimoso", ela descreve. A astróloga indica os aplicativos a quem busca empreedendorismo com grande potencial.

Contato

Mais detalhes pessoais, a astróloga pede para encaminhar e-mail (anaghandra@gmail.com)

Por Mirella Duarte