/ / ANIMAIS QUE SALVARAM OUTROS ANIMAIS

HIPOPÓTAMO SALVA ANTÍLOPE

A natureza é incrível e algumas vezes podemos ver coisas que jamais imaginaríamos que os animais pudessem fazer um pelos outros, como por exemplo, observe este antílope atravessando o rio, repare que tudo parece estar indo bem até que um momento ele para e percebe que perto dele tem um predador faminto.





Quando ele tenta fugir já é tarde demais e o crocodilo consegue captura-lo. Não muito longe dali um hipopótamo observa tudo e decidi salvar o antílope.

Em seguida diversos outros hipopótamos aparecem e atacam o crocodilo que para se salvar decide soltar o antílope e fugir dos hipopótamos.

Já o antílope depois de se libertar do crocodilo consegue sair da agua e foge para a floresta.





LABRADOR SALVA CÃES NO RIO

Os cães são os melhores amigos do homem, na verdade os cães parecem ser os melhores amigos de todo mundo, isso é oque podemos perceber nessa cena em que uma canoa esta descendo rio abaixo dentro da canoa estão dois cachorros com muito medo da água, logo em seguida aparece outro cachorro da raça labrador percebeu oque estava acontecendo e decidiu ajudar se jogando no rio para tentar salvar os amigos, após nadar até o meio do rio o cão pegou a corta com os dentes e puxou a canoa até terra firme, os dois cães foram salvos graças a coragem e inteligência desse cãozinho.





BÚFALO SALVO POR REBANHO

Nesse vídeo podemos ver um rebanho de búfalos se aproximando de uma represa, eles dividem a represa com o restante dos animais que vivem no parque Nacional de Kruger. Não muito longe deles algumas leoas se preparam para atacar o rebanho. Depois de escolher o búfalo que estava mais vulnerável as leoas partem para o ataque e conseguem capturar a presa, note que a leoa e o búfalo acabam caindo na represa infestada de crocodilos onde começam uma batalha pra ver quem fica com o búfalo.





As leoas conseguem arrastar a presa para fora da represa e foi nesse momento que o rebanho decidiu ajudar o búfalo que havia sido capturado. Repare que o rebanho afastou uma por uma das leoas de perto do búfalo que foi pego, note nesse momento que uma das leoas acaba sendo arremessada com a força de uma chifrada. Após isso o búfalo se juntou ao rebanho e as leoas decidiram ir embora, em busca de uma presa menos perigosa.





CÃO SALVANDO O AMIGUINHO

Um cachorro tentou atravessar uma rodovia muito movimentada e acabou sendo atropelado, após ser atropelado o cãozinho fica caído no meio da pista e é nesse momento que algo inacreditável acontece.

Um cachorro tentou atravessar uma rodovia muito movimentada e acabou sendo atropelado, após ser atropelado o cãozinho fica caído no meio da pista e é nesse momento que algo inacreditável acontece.

Outro cãozinho decidiu arriscar sua própria vida para salvar o amigo que havia sido atropelado, repare que o cãozinho tenta arrastar o outro para fora da pista movimentada. Segundo informações os dois cachorrinhos sobreviveram.





BEBE ELEFANTE SENDO SALVO

Os elefantes são conhecidos por serem animais com grande inteligência e enorme compaixão, e podemos comprovar isso, diversos elefantes estavam tomando água na beirada de um lago, e depois de algum tempo um filhote acabou escorregando e caindo no lago, quanto mais o filhote se debatia para sair de lá mais as coisas ficavam difíceis para ele. Após algum tempo os elefantes adultos vendo que o filhote não conseguiria sair de lá sozinho entraram no lago e conseguiram arrastar o filhote que estava preso na lama para fora.





Iae curiosos, qual foi o animal mais incrível dessa lista? Comenta aqui embaixo!









