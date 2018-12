/ / Administração Municipal de Guarantã do Norte se esforça para valorizar servidores

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, vem fazendo rigorosos esforços para honrar os compromissos de valorização e respeito aos servidores públicos municipais.

Neste segundo ano de gestão o município conseguiu pagar aos servidores o RGA de 2018 e também o RGA relativo ao ano de 2.014 de 6,23% que não fora pago pela gestão anterior.

Ainda no mês de novembro o prefeito Érico dete

rminou que fosse quitado o 13º salário a todos os servidores que ainda não haviam recebido.



No início deste mês de dezembro em reunião com o secretariado o prefeito pediu para que todos se organizassem em relação às compras para priorizar o pagamento dos servidores antes do Natal, fato que se concretizou e os servidores tiveram os salários do mês de dezembro creditado em suas contas no último dia 21.



“Nós sempre pregamos que os servidores são o nosso maior patrimônio, mas, não adianta só pregar, a gente tem que realizar as ações que de fato motivem e valorizem os nossos servidores. Nesses dois anos que estamos à frente da administração procuramos atender a todas as demandas possíveis, até mesmo algumas um pouco mais difícil temos procurado cumprir. Criamos um canal muito forte e positivo de diálogo com os sindicatos, onde os dirigentes são conscientes e construtivos. Isso nos ajuda a avançarmos cada vez mais na valorização e respeito aos nossos servidores.” Finalizou o prefeito Érico.

Assessoria