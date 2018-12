/ / Acadêmicos de Bacharelado em Turismo da UNEMAT -UAB realizam 2º mostra acadêmica

A segunda Mostra Acadêmica do curso de Turismo da UNEMAT -UAB , com o tema “ saberes e práticas da gastronomia local ” foi realizada no dia 24, com a presença de estudantes, professores e coordenadores da Universidade.

Os graduandos mostraram os pontos turísticos de Guarantã do Norte ressaltando a localização de cada local, os seguimentos de eventos, os hotéis e restaurantes. Salientando o que o município tem de melhor para oferecer aos turistas.

Em seguida os futuros turismologos apresentaram a gastronomia local e também novos sabores de coquetéis. Quem prestigiou o evento teve a oportunidade de experimentar novos sabores, através da comida e dos deliciosos coquetéis.

Para a acadêmica Nara Aguida Silva a segunda mostra foi de suma importância, pois, segundo ela em Guarantã do Norte infelizmente ainda existe a escassez dos profissionais do turismo.

Segundo o acadêmico Jonas Fernandes “Cada aprendizado é uma nova caminhada nessa carreira que nós estamos seguindo, acredito que haverá grande mudança futuramente para os municípios da região.”

O Professor gastronômico da UNEMAT/UAB, Gabriel Pereira, avaliou como satisfatória a apresentação dos acadêmicos de Guarantã do Norte, destaca que os graduandos foram comprometidos e empenhados, deixando os professores e a equipe de coordenação maravilhada, estão sempre se superando e surpreendendo.

A coordenadora do Polo da UAB, Luiza Bucco agradeceu a todos pela realização do evento “agradeço cada acadêmico que tem se esforçado, se empenhado. Agradeço a tutora do curso, Clarice Sala, a secretaria de educação, Diane Caovilla, ao prefeito Érico Stevan.”





