/ / Tendo decidido clássico diante do Figueirense, Renan Oliveira projeta duelo do CRB com a equipe alvinegra: ”Vamos em busca da permanência”

No próximo sábado (24) o CRB faz a sua última partida pela Série B de 2018. Às 17h, o Galo da Praia recebe o Figueirense, no Rei Pelé, pela 38ª rodada do Brasileirão. O duelo pode garantir a permanência da equipe na segunda divisão nacional. Atual 14ª colocado, com 45 pontos, o time alvirrubro só depende de si para escapar da degola. Uma vitória diante dos catarinenses já é o suficiente. Caso o Paysandu tropece, o time alagoano pode até perder que não termina o campeonato na zona de rebaixamento.





Um dos trunfos do CRB para a partida diante do Figueirense é o meia Renan Oliveira. O jogador, que vem de três vitórias seguidas com a camisa alvirrubra, sabe bem como é marcar diante deste adversário. Em 2015, ele atuou pelo maior rival do Figueira, o Avaí. Em clássico válido pela Série A daquele ano, o armador anotou o único gol do Leão da Ilha na vitória por 1 a 0 sobre o time alvinegro.





Feliz com o histórico positivo diante do Figueirense, Renan Oliveira projeta o duelo com a equipe catarinense. ”Tenho boas lembranças daquele clássico de 2015. Pude anotar o gol da vitória em partida que ocorreu na casa do adversário. Foi muito gratificante. Agora o meu foco está na permanência do CRB. Me sinto preparado para ajudar e espero poder realizar mais uma boa atuação diante do Figueirense, quem sabe até marcando mais um gol”, disse o jogador, campeão da Série B de 2017 pelo América Mineiro.





Além do bom retrospecto, Renan Oliveira aposta em outro fator para a partida de sábado. O meia destaca a importância da presença dos torcedores regatianos no confronto com o Figueirense. ”Não tem mais bola perdida, obstáculo, ou dificuldade. É uma verdadeira decisão. Nossa equipe lutou muito para chegar na última rodada dependendo apenas de si. Agora é a hora de fazer valer o nosso trabalho. O apoio que vem das arquibancadas será fundamental para que possamos concluir este objetivo. Junto com a nossa torcida vamos em busca da permanência”, finalizou o atleta do CRB.





Douglas Araujo - CRB

Assessor de Imprensa