/ / Taques continua como político de Mato Grosso mais popular nas redes sociais

Apesar da derrota nas urnas, o governador Pedro Taques (PSDB) continua sendo o político de Mato Grosso com mais prestígio nas redes sociais, embora seja o único dos três principais candidatos ao Governo do Estado que tenha perdido seguidores durante a campanha eleitoral, que teve os maiores embates travados nas redes sociais, conforme explicou Só Notícias antes do pleito. O senador Wellington Fagundes (PR) capitalizou mais seguidores e cresceu nesta área, mas o governador eleito Mauro Mendes (DEM) foi o que mais cresceu e o que melhor tem usado a ferramenta após processo eleitoral.

Pedro Taques começou o pleito com 164 mil seguidores em sua página no Facebook e 70 mil no Twitter. Além de não crescer, o governador caiu para 163,9 mil fãs na rede de Mark Zuckerberg e para 68,3 mil no Twitter. No Instagram, os seguidores permanecem em 32,5 mil. Parte da redução pode ser atribuída à pausa “sabática” que Taques deu à comunicação nas redes sociais após a derrota nas urnas. Desde 7 de outubro, ele fez apenas uma postagem, no dia 13 de novembro, e parou de falar diretamente com o cidadão, como gabava-se de fazer desde sempre. Os seguidores do Twitter estão sem atualização desde junho do ano passado.

Mauro Mendes, o vencedor das eleições, tem usado as redes sociais com mais frequência, principalmente para fazer pronunciamentos oficiais sobre a transição. O governador eleito pegou gosto pelas ferramentas durante a eleição, já que antes ele contabilizava apenas 4,5 mil fãs numa página pessoal do Facebook, sempre desatualizada. Hoje ele tem uma página e já soma 24 mil seguidores no Facebook e 15,7 mil no Instagram. O democrata também ressuscitou seu perfil no Twitter, embora o nome ainda seja Mauro Mendes 40, em alusão ao PSB, seu antigo partido.

O senador Wellington Fagundes, que mantém suas três redes sociais sempre atualizadas, saiu de 19 mil seguidores no Facebook para 21,9 mil e no Twitter cresceu de 5 mil para 5,2 mil. Ele também aprendeu a usar o Instagram, que existe desde 2014, e soma 5 mil seguidores.

Conforme Só Notícias já mostrou, especialistas entendem que as redes sociais são as principais ferramentas de comunicação nas campanhas eleitorais e devem dominar os próximos pleitos.

