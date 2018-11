/ / Sinop anuncia acerto com Giani Freitas para comandar o time

Por Julio Tabile/Assessoria

O treinador estava comandando o Dom Bosco na Copa FMF e chega a Sinop dia 2 de dezembro, para dar inicio a pré-temporada do Galo do Norte.

A diretoria do Sinop já tinha um acerto com o profissional desde o inicio da Copinha, porém não havia feito o anuncio, respeitando o Dom Bosco, pelo qual o técnico tinha compromisso em dirigir a equipe na competição, que está paralisada devido uma ação do Mixto contra o Cuiabá. O Dom Bosco está na semifinal.

Este ano, Giani Freitas também comandou o "Azulão da Colida" no Estadual e depois foi para o Corumbaense, onde disputou o Sul-Mato-grossense, e retornou ao Dom Bosco para o restante da Série D.

"Uma alegria imensa poder assumiu o Sinop, que terá um ano cheio, com várias competições, duas inclusive nacionais, que é a Copa do Brasil e a Série D. Já indicamos alguns atletas para formação do grupo. Acredito que podemos tirar o Galo da fila de títulos", disse o treinador ao acertar sua ida para o Nortão.

Conforme um dos diretores do clube, Leonardo Perim, Giani Freitas é um conhecedor do futebol Mato-grossense, e pela primeira vez ele está ajudando na montagem do grupo, com indicações. O preparador físico Jackson Lourenço e o preparador de goleiros, Nelson de Souza, já estão em Sinop trabalhando com o Sub-20 e foram indicações de Giani.

"Quando você tem este envolvimento do departamento de futebol e a comissão técnica, com certeza os resultados vão aparecer e estaremos dando todo suporte ao treinador e sua comissão”, disse.

80% dos atletas já foram contratados e se apresentam dia 8 de dezembro para inicio dos trabalhos. O restante do grupo será completado com jogadores que se destacarem na Copa São Paulo.

O Sinop em 2019 terá o Estadual, Copa do Brasil e a Série D.

A estreia no Mato-grossense será dia 20 de janeiro no