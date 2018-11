/ / Sine oferece 1.481 postos de trabalho em Mato Grosso

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), oferece esta semana 1.481 vagas de emprego em todo o estado de Mato Grosso. Na capital são 164 vagas, 91 exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD), destas 40 são para repositor de mercadorias, 20 para operador de caixa e 20 para empacotador.

No Sine de Lucas do Rio Verde são 197 vagas, sendo 35 para operador de processo de produção, 24 para auxiliar administrativo, em um total de 48 atividades com vagas disponíveis. Rondonópolis oferece 181 postos, 95 são para a função de ensacador.

O município de Nova Mutum oferece 164 vagas de emprego, 85 delas para trabalhador volante da agricultura. Sapezal dispõe de 140 vagas e Sinop 113.

O Sine intermedeia a mão de obra entre empresas e os trabalhadores cadastrados no banco de vagas. Por isso, semanalmente, é apresentado à população um painel de vagas com as oportunidades de trabalho.

As pessoas interessadas devem procurar a unidade do Sine mais próxima de sua residência. Em Cuiabá o Sine atende na unidade do Ganha Tempo Ipiranga na Avenida Desembargador Lobo, s/n, Centro e CPA I na Rua Alenker s/n – CPA I – Morada da Serra, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Em Várzea Grande, o atendimento é das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira, e está localizado no Várzea Grande Shopping, no bairro Jardim Aeroporto.

Por Cleide Dantas | Setas-MT