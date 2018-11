/ / Sindicatos Rurais e SENAR-MT ofertam treinamentos até os últimos dias de dezembro

Faltam menos de 60 dias para o fim de 2018. Se você pensa que não há mais tempo para se capacitar está enganado. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), em parceria com os Sindicatos Rurais, oferece mais de 370 ações educacionais nestes dois últimos meses de 2018. Para dezembro estão previstos cerca de 90 treinamentos. Para saber mais sobre o curso de interesse procure o Sindicato Rural de sua cidade para ter mais informações. Para saber sobre o conteúdo acesse www.senarmt.org.br Os treinamentos mais demandados são os que capacitam pessoas para atuarem na área de máquinas e implementos agrícolas e na de segurança e saúde no trabalho. Campo Novo do Parecis realizará no mês de dezembro sete treinamentos de Normas Regulamentadoras (NRs). Serão cinco de NR 33 – Espaço Confinado e dois de NR 35 – Trabalho em Altura. Já para a área de máquinas e implementos agrícolas serão seis treinamentos. A capacitação acontece nos municípios de Marcelândia, Sinop, Diamantino, São Felix, Itiquira e Araputanga. A falta de mão de obra qualificada para este setor preocupa os produtores rurais. O SENAR-MT em parceria com os Sindicatos Rurais tem ofertado cada vez mais opções de capacitação. Até dezembro de 2018 mais de mil pessoas serão capacitadas somente nos Centros de Treinamentos de Sorriso e de Campo Novo do Parecis. Se comparado com 2017 pode-se considerar um aumento de mais de 400 pessoas capacitadas de um ano para o outro. No ano passado foram treinadas nos CTs cerca de 600 pessoas. Já em 2016, esse número foi de aproximadamente 300 pessoas. Por Assessoria de Imprensa