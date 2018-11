/ / Sicoob fica em 2º lugar no ranking Época NEGÓCIOS 360°

O maior sistema de cooperativas financeiras, Sicoob, alcança a segunda colocação do ranking de Desempenho Financeiro dentre os 100 maiores bancos do Brasil na Época NEGÓCIOS 360°.





Os rankings financeiros da Época NEGÓCIOS 360° apontam as melhores empresas ao analisá-las pelos balanços consolidados e, no caso de bancos, pelos ativos totais. As instituições também são avaliadas por meio de um questionário com perguntas específicas para seis dimensões: desempenho financeiro, governança corporativa, inovação, pessoas, sustentabilidade e visão de futuro.





O anuário está em sua sétima edição e destaca-se por não levar em conta apenas o desenvolvimento financeiro, mas também as outras dimensões fundamentais de gestão como a governança corporativa, a sustentabilidade, a gestão de pessoas, a capacidade de inovação e a forma de planejar o futuro. O evento de premiação aconteceu no dia 24 de outubro e o anuário já está disponível em todas as bancas do país.





Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) possui 4,2 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por 460 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas de: cartões, consórcios, DTVM, seguradora, previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras.





A rede Sicoob é a quinta maior entre as instituições financeiras que atuam no país com 2,8 mil pontos de atendimento. As cooperativas inseridas no Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

