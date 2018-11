/ / São Paulo decide não levar Rojas para pré-temporada nos EUA

O meia-atacante Joao Rojas não participará da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos, em janeiro, quando a equipe disputará a Copa Flórida.

O equatoriano, que iniciará o processo fisioterápico em casa, sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória na última sexta e precisou ser operado para corrigir o problema.

O clube estima um prazo de no mínimo seis meses para a recuperação do atleta, que num cenário mais otimista voltaria a ser utilizado no fim do Campeonato Paulista.

Sendo assim, o Tricolor paulista optou por não levar Rojas para Orlando, onde o time ficará sob regime de treinos a partir do dia 4 de janeiro. O camisa 11, portanto, ficará se recuperando no CT da Barra Funda enquanto a equipe disputa o torneio amistoso.

Contratado em junho, Rojas rapidamente se adaptou ao esquema do técnico Diego Aguirre, tornando-se um dos pilares do sistema ofensivo. Com cinco assistências, é o segundo maior passador do time na temporada, atrás apenas de Nenê e Everton – com seis.

Em solo norte-americano, o São Paulo estreará na competição contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em 10 de janeiro, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo. Dois dias depois, o adversário será o holandês Ajax, no Orlando Stadium. O retorno ao Brasil está previsto para o dia 14.

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa o quarto lugar com 56 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras. O próximo compromisso é o duelo com o Flamengo, domingo, no Morumbi.

Por José Victor Ligero/Gazeta Esportiva