/ / Saíram os semifinalistas da Copa regional de futebol de Guarantã do Norte

Mesmo sendo feriado nacional, na quinta-feira (15/11/18), aconteceu a última rodada da fase classificatória da Copa Regional de futebol organizada pelo Departamento Municipal de Desportos de Guarantã do norte/, MT, com três jogos, que foram disputados no Campo do Juventus, na Cotrel.





No período da manhã, estiveram, se enfrentando as equipes da Black White, que jogava por um empate para passar para a semifinal, já a equipe a Frio Fest só a vitória colocaria a equipe na outra faze. O jogo foi muito bem disputado e ao final do jogo o empate por 02 X 02, deu o direito a Black White, passar para a outra fase da competição.





Já à tarde dois jogos estiveram acontecendo, no primeiro jogo o Time da cidade de Terra Nova, jogava pelo empate, contra a equipe da Engel, mas a segunda equipe se empós em capo e soube aproveitar as oportunidades e venceu por 04 X 02, conquistando assim uma vaga na semifinal.





O segundo jogo da tarde, foi entre Juventus e Santa Marta, ambas as equipes necessitavam apena de uma simples vitoria para conquistarem o direito a semifinal. A Equipe surpresa do campeonato o Santa Marta, entrou em Campo desfalcada e com isso não conseguiu segurar a boa equipe do Juventus que, venceu fácil por 04 X 00.





A semifinal será disputado neste sábado (17/11/18), no campo do Juventus com inicio as 14:15.

Primeiro jogo da tarde: Black White X Engel;

Segundo jogo: Juventus X Tambaqui da Amazônia

Os vencedores dos dois jogos ganha o direito de fazerem a final no próximo dia 24 (sábado).

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)