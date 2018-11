Promotor de justiça se reuniu com empresa Águas de Guarantã e pediu fim da falta de água para população

Perante o clamor da população, pelos constantes interrupções do fornecimento de água pela Empresa Águas de Guarantã, o Promotor de Justina da Comarca de Guarantã do Norte/MT Dr. Luis Alexandre Lentisco, esteve junto com o vereador Silvio Dutra, em uma reunião, nas dependências da empresa, para cobrar e tomar ciências referentes a falta de água que vem prejudicando os consumidores da cidade.





A população de Guarantã do Norte, ficou mais de 72 horas sem água na torneira, trazendo assim vários transtornos, como suspensão das aulas em algumas escolas e creches, comercio tendo prejuízo.





Para cobrar uma solução várias pessoas estiveram realizando um manifesto pacifico em frente à empresa, durante o momento em que o representante do Ministério público e o representante da população, o Vereador Silvio Dutra, conversavam com o gerente da águas de Guarantã.





Ao final da conversa o Promotor de Justiça Dr. Luis Alexandre, repassou para as pessoas que aguardavam ele na saída, de que, na próxima semana estará vindo um representante da empresa Nascente do Xingu, que é responsável pela Águas de Guarantã e que, o ministério publico, irá dar um prazo para que a empresa venha a sanar de uma vez por toda a interrupção do fornecimento de água. "Solicitei uma reunião com um representante com poderes legais, onde será celebrado um acordo com a promotoria de justiça, para que tenha uma solução definitiva", disse o magistrado.





A reunião irá acontecer na promotoria de justiça, segundo o Meritíssimo ele estendeu o convite ao vereador Silvio uma vez que o mesmo é o representante direto da população, onde irá ser cobrado uma resposta, onde será realizado um compromisso de ajustamento de conduta entre Ministério publico e empresa, onde a águas de Guarantã terá de se comprometer com uma providencia imediata do serviço essencial de abastecimento de água, seja garantido.





O promotor de Justiça, adiantou que, se a empresa não cumprir com o acordo que será firmado, a mesma sofrerá uma prestação pecuniária (pagamento de multa), que será revertida em favor da população, como compensação dos prejuízos que os consumidores já tiveram com a falta de água.





A empresa vem alegando falha no gerador de energia no local de captação de água, segundo o promotor disse que isso pode até explicar, mas não justifica nem mesmo juridicamente, uma vez que, a lei deixa bem claro que, todos os serviços públicos essenciais, tem de ser continuo, ou seja não pode sofrer interrupção, para isso é de total obrigação da empresa ter no local um outro gerador de reserva.





