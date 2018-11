/ / Prefeitura municipal de Guarantã do Norte entrega veiculo para coordenadoria de iluminação publica

A Coordenadoria de iluminação pública recebeu na manhã de segunda-feira (05) uma motocicleta modelo Broz 0 KM para atender as demandas do município.

O Coordenador de Iluminação Pública Ricardo Rodrigues falou da importância deste veículo para a iluminação pública do município, “está motocicleta irá garantir de forma econômica que as vistorias realizadas pelo funcionário de plan tão no período noturno sejam feitas, com celeridade e economia, uma vez que todos os bairros são fiscalizados para garantir que as lâmpadas estejam em perfeito funcionamento.”





Ricardo ainda salientou a compra do caminhão com cesto aéreo que facilitou os trabalhos do efetivo, garantindo segurança e praticidade para elaboração dos reparos e manutenção, “ hoje o prefeito Erico nos cobra muito sobre o trabalho da iluminação, uma vez que grandes investimentos foram feitos para com a coordenadoria, e os munícipes pagam as taxas e merecem ter um serviço de excelência prestado pelo município podendo ser observados os planos de iluminação que foram trocados da Av. Curitiba e da MT 419 que liga ao bairro Cotrel com a ciclovia, que receberam as novas lâmpadas de led em todo o percurso. Estamos ainda fazendo o estudo do projeto para esta implantação dos leds na avenida Guarantã aonde está sendo construída a pista de caminhada, gerando assim mais conforto e segurança. “ finalizou Ricardo Rodrigues.