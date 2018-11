/ / Polícia Civil prende homem acusado de assaltar 2,5 mil de farmácia em Guarantã do Norte

Investigadores da Polícia Civil, prenderam, ontem, o principal suspeito de assaltar uma farmácia, no centro de Guarantã do Norte/MT no dia 22 de setembro. O mandado de prisão temporária foi expedido pelo juiz Evandro Juarez Rodrigues, no dia 7 deste mês.

Consta no processo que o suspeito chegou armado, rendeu os funcionários e levou medicamentos, aparelhos celulares, cerca de R$ 2,5 mil e uma Honda Pop da empresa. As câmaras de segurança registraram toda a ação e o acusado foi reconhecido por fotos pelas vítimas.

Uma mulher contou aos policiais que o acusado entrou na farmácia apontando um arma artesanal para cabeça dos três funcionários. Na sequência, mandou todos deitarem no chão e pegou o dinheiro que tinha nos caixas. Quando saiu pegou as chaves da motocicleta e fugiu.

Só Notícias/Cleber Romero