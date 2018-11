/ / Polícia Civil encontra drogas, celulares e dinheiro em residência no Araguaia III em Guarantã do Norte

A equipe de investigadores da polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar na última sexta-feira em uma residência no Bairro Araguaia III, expedido pela comarca de Guarantã do Norte.

Na residência dos suspeitos D.M. B da S. de 22 anos e F.F. C de 37 anos, foram encontrados cinco celulares de várias marcas, no bolso da suspeita de 22 anos foi encontrado uma quantia em dinheiro de R$ 1000,00, em posse do suspeito de 37 anos foi encontrado o valor de R$ 273,00. No interior da residência foi encontrada ainda uma porção de droga, aparentando ser maconha.

Diante dos fatos os dois suspeitos foram encaminhados para delegacia e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.