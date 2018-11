/ / Piloto de Guarantã do Norte conquista primeiro lugar em prova realizada em cidade de MT

O piloto da categoria importada iniciante de enduro, Alécio Ricardo, esteve neste final de semana (17 e 18, sábado e domingo), representando Guarantã do Norte/MT, no Primeiro Desafio Marimbondos de Enduro, que aconteceu na cidade de Sorriso/MT e conquistou o primeiro lugar com o tempo de 29 minutos e 29 segundos.





Alécio já vêm conquistando vários prêmios das provas que tem participado pelo Estado de Mato Grosso. o que não foi diferente, no 1º Desafios Maribondos, que teve a supervisão da diretoria de enduros de Mato Grosso.





O Piloto de Guarantã do Norte, para participar desta prova na cidade de sorriso teve apoio financeiro das auto Peças, Classic e Paraná, do Empresário Sinopense Endrigo e da Horizonte Transporte. no próximo dia 24 deste mês o piloto guarantãense, estará participando de mais uma competição na cidade matogrossense de Confresa.





Empresários que pretender patrocinar o piloto Alécio é só ligar em seu Celular (66 99996 9264) e ajudar o piloto a elevar o nome de Guarantã do Norte, no mais alto degrau do pódio, nas competição em que participar.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Arquivo do Piloto)