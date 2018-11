/ / ”Palmeiras x Corinthians no Japão”: Camisa 10 do Sanfrecce Hiroshima, meia Felipe projeta duelo contra equipe de Jô

Eles tiveram a suas formações realizadas em dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Hoje, ambos atuam no Japão e irão se enfrentar pela principal competição de clubes do país. Revelado no Palmeiras, o meia Felipe é o camisa 10 do Sanfrecce Hiroshima. Na próxima rodada da J-League, a equipe do brasileiro enfrenta o Nagoya Grampus, onde atua o experiente atacante Jô, atleta formado nas categorias de base do Corinthians.





Artilheiro do Campeonato Japonês, com 21 gols, Jô chegou na Terra do Sol Nascente no início da temporada. Já Felipe atua no futebol nipônico desde 2017, quando foi contratado pelo Sanfrecce Hiroshima. O meia, de 28 anos, analisa o duelo diante do ex-corintiano. ”Será muito interessante poder enfrentar o Jô, até pela rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, clubes onde fomos revelados. Ele vive um bom momento aqui no Japão e atua por uma boa equipe, que é o Nagoya Grampus. Até por isso, espero dificuldades na partida. Porém, confio nas qualidades da nossa equipe e creio que temos tudo para realizar uma boa atuação”, disse o jogador, que no Brasil ainda atuou por clubes como Atlético Paranaense, Figueirense, Ponte Preta e Ceará.





Vice-líder da J-League, com 56 pontos, o Sanfrecce Hiroshima não tem mais chances de se sagrar campeão nacional. Porém, a equipe ainda briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia, que pode ser garantida com um triunfo na próxima rodada. ”Nossa equipe ocupou a parte de cima da tabela durante boa parte do campeonato. Infelizmente, não temos mais chances de título, mas seria muito importante garantir esta vaga para a Liga dos Campeões da Ásia. Vamos lutar para que isso aconteça já na próxima rodada”, concluiu.





O duelo entre Sanfrecce Hiroshima e Nagoya Grampus acontece no próximo sábado (24), às 3h (horário de Brasília), no EDION Stadium. A partida será válida pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Japonês.







Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

