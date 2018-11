/ / Palmeiras empata com Atlético-MG e mantém vantagem na liderança

O Palmeiras completou sua 18ª partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Independência, o time de Felipão teve trabalho para empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, resultado suficiente para manter a vantagem na liderança.

Com 67 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que empatou por 1 a 1 com o Ceará, fica no segundo posto com 62 pontos. Flamengo (60) e Grêmio (58) completam o G4 do torneio nacional.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta a campo para enfrentar o rebaixado Paraná às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Durival de Britto. Às 21h45 do mesmo dia, o Palmeiras encara o Fluminense, no Allianz Parque.

Por Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini)