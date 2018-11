/ / Nortão deve ter ‘jogo festivo’ com ex-jogadores da seleção brasileira

Ao menos sete ex-integrantes da seleção brasileira de futebol deverão participar do “Jogo das Estrelas”, que será realizado no dia 15 de dezembro, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). Ainda não foi divulgado quem confirmou. A prefeitura pretende realizar o evento por meio de parceria com uma Organização da Sociedade Civil (OSC). O valor previsto é de R$ 120 mil.

Consta no edital de chamada pública que a entidade selecionada deverá executar os serviços de coordenação de equipe, execução e pós-execução, logística para recebimento dos jogadores e autoridades, passagens aéreas, segurança, cachê dos jogadores e conjunto de uniformes.

Ainda de acordo com o documento, as equipes que farão o jogo festivo serão compostas também por ex-craques do futebol mato-grossense. Já a participação de jogadores campeões pela seleção brasileira é considerada “essencial” para “o cumprimento do objeto da licitação”.

A partida será realizada no estádio Morada do Ouro. O acesso ao evento será mediante a entrega de um quilo de alimento. A arrecadação será destinada para instituições que atendem famílias carentes.

A prefeitura aponta que o objetivo da partida é “promover a interação entre os jovens da cidade com os ídolos do esporte que tiveram carreiras vitoriosas no futebol brasileiro, estrangeiro e na seleção” e, ainda, “fomentar a participação popular ao lazer e entretenimento, principalmente para as famílias de baixa renda”.