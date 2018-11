/ / Prefeitura de Guarantã do Norte quita salário e 13º nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 30 de novembro a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte está concluindo o pagamento de salários relativos ao mês de novembro. Os servidores que recebem com recursos do FUNDEB já tiveram os valores creditados em suas contas na quinta-feira, 29, os demais servidores terão os valores creditados nesta sexta.

O município também quita neste dia 30 o 13º salario de todos os servidores. Os comissionados recebem 50% na metade do ano e os outros 50% em dezembro. Já os servidores efetivos recebem no mês do aniversário, assim todos os aniversariantes dos meses de novembro, dezembro e comissionados estarão recebendo o 13º neste dia 30.

O secretário de Governo e Articulação Institucional, Eugênio Caffone ressalta que uma das principais prioridades do prefeito Érico é respeitar e valorizar os servidores do município. “- Uma das principais atitudes de respeito e valorização do servidor é fazer o pagamento em dia. Outra situação que deve ser mencionada foi à atitude do prefeito Érico em pagar o RGA aos servidores referente ao ano de 2014 que não foi pago pela gestão anterior. Além do reajuste normal de 2018, tivemos um entendimento com o sindicato dos servidores municipais e efetuamos o reajuste de 6,23% em três parcelas, sendo que a ultima foi paga no mês de outubro.” Concluiu o secretário.

“- Nenhum governante faz as realizações sozinho, as ações e transformações só acontecem com a participação de todos. Graças a Deus é isso que está acontecendo em Guarantã do Norte, os servidores entenderam o nosso proposito e estão nos ajudando a transformar o nosso município num canteiro de realizações e oportunidades. E nós enquanto gestor temos a obrigação de respeitá-los e motivá-los, e a melhor forma de respeitá-los é garantir seus direitos e pagar os salários em dia.” Destacou o prefeito Érico Gonçalves.

Assessoria