/ / Mato Grosso tem aumento de 59% na venda de veículos e supera desempenho nacional

Levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostra que o número de emplacamentos em todos os segmentos automóveis e comerciais leves, caminhões e ônibus, motos e implementos rodoviários, em novembro no Estado, foi 59% maior em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação entre outubro, quando foram vendidas 9.133 unidades, e setembro, 7.352 unidades, o aumento alcança 24,2%. No acumulado do ano, somando 78.050 vendas, os números também surpreendem ao registrarem aumento de 33,2%.

Em todo o mês de outubro, 5.096 unidades de automóveis e comerciais leves foram vendidas. Já de caminhões e ônibus, 300 unidades. O segmento de motocicletas computou 3.177 unidades. Implementos rodoviários e outros tipos de veículos somaram 560 emplacamentos.

O diretor da Fenabrave da regional Mato Grosso, Paulo Boscolo, pontuou que as vendas superaram as expectativas. “Os empresários estavam cercados de dúvidas e preocupações e houve certo abalo na confiança do consumidor também. Mas contamos com um componente importante, que é o número de dias úteis no mês. Foram 23 dias em outubro contra 19 em setembro. Mesmo assim, crescimentos de 24% sobre setembro e de 59% comparado com outubro de 2017 são realmente surpreendentes”.

No Brasil, no acumulado do ano, as comercializações em outubro cresceram 13,9% em todos os segmentos. Confrontando com o mesmo mês do ano passado, houve crescimento de 24,5%. Já conferindo os dados de setembro, outubro cresceu 17,4%. Boscolo atribui este cenário positivo em um mês de eleição ao excelente momento do agronegócio em Mato Grosso e à estabilidade da moeda no mercado internacional.

O diretor da Fenabrave-MT representante do segmento de caminhões e ônibus, Carlos Melnec, analisou que Mato Grosso tem uma capacidade forte de superação de crises e vem mantendo esta característica. “O agronegócio mantém as vendas crescendo. Os sinais de recuperação são positivos e vêm aumentando”, pontuou.