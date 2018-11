/ / Lideranças comunitárias em Guarantã participam da última reunião do ano pelo Programa Afluentes

A Águas de Guarantã, concessionária responsável pelo abastecimento em Guarantã do Norte realizou na última quarta-feira (21.11), a última reunião do ano, do Programa Afluentes, com as lideranças comunitárias do município.

A concessionária, busca aproximar as lideranças ao promover diálogo com os representantes, afim de sanar as dúvidas e questionamentos existentes pela prestação de serviços da concessionária. O encontro realizado na Central de Atendimento da Águas de Guarantã, contou com representantes dos bairros Centro, Aeroporto, Araguaia I e III e Industrial.

“Nosso objetivo é fortalecer o relacionamento junto a população e melhorar cada vez mais os nossos serviços. Esse canal de comunicação com os líderes comunitários é fundamental para que possamos atender as sugestões e reivindicações de melhorias para cada bairro”, destacou o coordenador regional da Águas de Guarantã, Diogo Gasparin.

A líder comunitária Glória da Silva, representante do bairro Araguaia há mais de 10 anos, destacou o quanto é importante estar cada vez mais próxima da concessionária, sanando e esclarecendo as dúvidas que os moradores repassam a ela. “Participar desse encontro possibilita uma troca de informação, consigo repassar tudo que os moradores solicitam e, após a reunião, vou esclarecer aos amigos e vizinhos referente aos serviços da Águas de Guarantã”, pontuou.

O Programa Afluentes, desenvolvido pela Águas de Guarantã, abre as portas da concessionária para que os representantes da comunidade tirem dúvidas e apresentem, durante as reuniões periódicas, as demandas dos bairros em assuntos relacionados aos serviços prestados no município.

