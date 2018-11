/ / Guarantã do Norte realizou etapa do projeto de Capoeira Gira mundo 2018

No último sábado (03/11), Guarantã do Norte/MT se transformou na capital da capoeira, quando na oportunidade realizou a edição 2018 do Projeto de Capoeira intitulado Gira Mundo, na oportunidade recebeu capoeiristas e mestre da artes de varias partes de Mato Grosso. estiveram participando Mestre da Capoeira de várias cidade do estados e capoeiristas que estiveram participando do encontro.





Na oportunidade do encontro, aconteceu o batizado e mudanças de cordas, onde iniciantes da arte de jogar capoeira foram batizados e estiveram recebendo sua corda e outros, já com mais experiencias fizeram a troca de cor da corda, recebendo assim uma maior graduação.





Segundo o mestre Índio, um dos batalhadores pela difusão da arte em Guarantã do Norte, a gratificação pelo trabalho é ver a alegria não só das crianças, mas também de um adulto ao receber a sua primeira corda, ou estarem mudando de graduação. "Tudo isso é a dedicação à arte da capoeira, durante muito tempo em que cada um vem se dedicando para agora serem coroados", disse mestre Índio.





A maioria das crianças e adolescentes de Guarantã do Norte, que estiveram participando do encontro Estadual de Capoeira, são alunos que participam do projeto de capoeira desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ação Social do Município, onde contempla varias crianças de 07 aos 17 anos de idades.





Para que, a edição do Projeto Estadual de Capoeira pude acontecer os organizadores tiveram total apoio da Prefeitura Municipal e de vários comércios que colaboram e deram mais uma vez total apoio ao evento e assim, divulgam a arte da capoeira.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)